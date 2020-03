L'ASVEL a fini par craquer sur le parquet du Real Madrid (87-78). Villeurbane était encore en tête à la 29e minute, après avoir eu 8 points d'avance pendant ce troisième quart-temps. Mais les Madrilènes sont revenus sans s'affoler pour garder leur deuxième place (22 victoires, 6 défaites), derrière Efes Istanbul. Les Villeurbannais sont eux dans le dernier quart du classement (15e avec 10 victoires et 18 défaites). Ils restaient sur un beau succès mardi sur un autre club espagnol, Valence (72-65).

19 points pour Carroll

Les champions de France se sont appuyés sur leurs intérieurs Tonye Jekiri (10 points, 11 rebonds) et Livio Jean-Charles (13 points) et sur leurs jeunes meneurs Théo Maledon et Matthew Strazel (12 et 11 points). Du côté de Madrid, le Français Fabien Causeur a été l'un des hommes du match (15 points) avec le shooteur américain Jaycee Carroll (19 points).

Le prochain rendez-vous d'Euroligue opposera l'ASVEL aux Russes de Saint-Pétersbourg, un match à gagner contre la lanterne rouge. Entretemps, les Villeurbannais joueront deux rencontres du Championnat de France contre le Mans et Monaco (match en retard).