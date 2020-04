L'EuroLeague ne se jouera pas après la fin juillet

L'Euroligue messieurs, à l'arrêt en raison de la pandémie de Covid19, souhaite mener la saison 2019-20 à son terme, mais n'ira pas au-delà de la fin juillet, a annoncé jeudi son directeur Jordi Bertomeu. "Nous souhaitons reprendre nos compétitions, peut-être que les spectateurs ne pourront pas assister aux matches. Mais nous ne reprendrons que lorsque les conditions sanitaires nous le permettront", a expliqué Jordi Bertomeu, patron d'Euroleague basketball, lors d'une conférence de presse à distance, jeudi.

Il a précisé que cette reprise ne pourrait pas s'étendre au-delà de la fin juillet, reprendre en septembre ou en octobre présentant plus d'inconvénients. L'Euroleague basketball, instance qui organise et gère l'Euroligue (C1) et l'Eurocoupe (C2), avait annoncé le 12 mars la suspension jusqu'à nouvel ordre de toutes les rencontres, juste avant le début de la 29e journée de la C1. A six journées de la fin de la saison régulière d'Euroligue, l'Efes Istanbul occupe la tête du classement, avec 24 victoires, deux de plus que le Real Madrid et Barcelone. A ces trois équipes, s'ajoutent le CSKA Moscou et le Maccabi Tel Aviv, 19 victoires chacun, parmi les équipes qui étaient déjà qualifiées pour les quarts de finale.

Shane Larkin, #0 of Anadolu Efes Istanbul in action during the 2019/2020 Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 8 match between Anadolu Efes Istanbul and Zenit St Petersburg at Sinan Erdem Dome on November 14, 2019 in Istanbul, Turkey.Getty Images

Jordi Bertomeu a ajouté qu'il aimerait terminer la saison dans son format actuel: saison régulière, play-offs et Final 4. Mais l'instance travaille aussi "sur différentes options, pour reprendre l'Euroligue et l'Eurocoupe, dans des formats différents". L'idée d'un Final 8 dans un pays est à l'étude. Une chose est sûre, le Final Four initialement prévu du 22 au 24 mai à Cologne en Allemagne, ne pourra pas se dérouler à cette date.