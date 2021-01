Les Lyonnaises, qui connaissaient déjà le succès des Turques de Fenerbahçe contre de modestes Polonaises de Gdynia (88-57), se sont rendu le match facile dès l'entame. Elles ont alors rondement négocié le premier quart-temps qu'elles ont bouclé avec déjà une avance confortable de 8 points (24-16). Alors que Prague a tenté désespérément de recoller en revenant à 2 points (42-44, 23e), les Rhodaniennes n'ont rien lâché. Au contraire, elles ont fait étalage de leur technique et leur sens tactique pour basculer à la pause avec six points d'avance (43-37).

Porté par un collectif bien huilé avec quatre joueuses à plus de 10 points, l'ASVEL n'a pas été inquiétée par des Tchèques dont les leaders Candice Dupree et Katerina Elhotova, handicapée par les fautes, n'ont pas été à la hauteur de l'événement. Seule Maria Condé (18 points) et Marija Rezan (16 points) ont surnagé.