EUROLEAGUE - Bourges et Basket Landes ont été placés dans le même groupe de l'Euroligue, avec les doubles tenantes du titre russes d'Ekaterinbourg, alors que Villeurbanne se retrouve avec les Russes de Koursk, selon le tirage effectué lundi à Munich.

En raison de la pandémie de Covid-19, la saison 2019/20 de l'Euroleague dames n'est pas allée à son terme et le titre européen n'a pas été décerné. La Fédération internationale (Fiba), organisatrice de l'épreuve, doit décider du calendrier de reprise des compétitions européennes, au cours d'une réunion de son comité directeur le 1er septembre. Pour la saison 2020-2021, les Berruyères se retrouvent dans un groupe dense, avec notamment Ekaterinbourg, lauréat de l'épreuve en 2018 et 2019, les Hongroises de Sopron et les Italiennes de Schio, où évolue l'internationale française Sandrine Gruda.

Dernière saison pour Dumerc

Placé dans le même groupe, la tâche sera compliquée pour Basket Landes, le club de l'ancienne internationale Céline Dumerc (38 ans), qui dispute la dernière saison de sa carrière. Les Landaises ont récupéré le billet français laissé libre par Lattes-Montpellier, qui a renoncé à l'Euroligue en raison des conséquences de la pandémie de Covid-19.

Dans l'autre groupe, les Lyonnaises ont hérité d'un groupe relevé, avec notamment les Russes de Koursk (championnes d'Europe en 2017) et d'Orenbourg, les Turques du Fenerbahçe et les Tchèques de Prague.

Groupe A

Fenerbahçe (TUR), Koursk (RUS), Salamanque (ESP), Miskolc (HUN) ou Izmit (TUR), Asvel (FRA), Gdynia (POL), Prague (CZE), Orenbourg (RUS)

Groupe B

Bourges (FRA), Ekaterinbourg (RUS), Riga (LAT), Gérone (ESP) ou Sfantu Gheorghe (ROU), Galatasaray (TUR), Basket Landes (FRA), Sopron (HUN), Schio (ITA)

