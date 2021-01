L'ASVEL a battu le Vitoria (83-77) mercredi à l'Astroballe. C'est le second succès consécutif pour l'ASVEL qui avait battu un autre club espagnol, Valence, le 21 janvier, toujours à domicile. C'est aussi la huitième victoire des Villeurbannais dans l'épreuve pour quatorze défaites, la troisième sur les quatre dernières journées, un bilan qui leur permet de remonter à la 14e place. De l'autre côté, Vitoria (13e) qui a concédé sa quatrième défaite de rang, sa septième sur ses dix dernières sorties se met en danger dans la course aux play-off.

Mais les hommes de TJ Parker, privés de Guerschon Yabusele, blessé au dos, et de Derrick Walton Jr, victime d'une déchirure à une cuisse, d'abord dominés dans le jeu intérieur et manquant d'énergie en défense mais également insuffisants sur les tirs à 3 points (3/10), ont apporté une vigoureuse réaction. Ils ont gagné le troisième quart (23-7) pour mener 58-53 à dix minutes de la fin, Charles Kahudi égalisant notamment à 51-51 (28e) sur un lancer à trois points face à une formation basque portée par Alec Peters (15 pts) et Achille Polonara (13 pts) mais handicapée par la blessure après la mi-temps de Luca Vildoza (8 pts).