Le club villeurbannais, qui avait déjà perdu piteusement d'un point à l'aller, dans les toutes dernières secondes (76-75), concède sa troisième défaite de rang dans la compétition européenne (17 au total pour 12 succès), quatre si l'on ajoute celle perdue à domicile face à Dijon mardi en championnat de France. Si l'Asvel (13e) ne peut plus espérer atteindre le Top 8 et se qualifier pour les play-offs, la fin de saison a au moins un intérêt financier, même s'il est limité. A partir du 14e rang, chaque club perçoit une prime de 150.000 euros auxquels peuvent s'ajouter également 50 000 euros par place gagnée dans le Top 14.

Berlin, 15e du classement (11 victoires, 18 défaites) a éprouvé beaucoup de difficultés à exister face à la densité physique de l'Asvel en première mi-temps. Mais les Villeurbannais, moins investis dans la phase défensive après la pause, ont lâché prise à partir du troisième quart temps perdu 27-21. Ils ont relancé leurs adversaires emmenés par Peyton Siva (21 points) qui a notamment permis à son équipe de prendre l'avantage à la 26e minute sur un tir à trois points (63-62).

Jeep Elite Monaco s'impose à Orléans, Villeurbanne domine Limoges 12/02/2021 À 22:42

De son côté, l'Asvel, privée de son maître à jouer David Lighty, souffrant et resté sur le banc, est bien parvenue à revenir à la marque 77-77 à sept minutes de la fin et surtout par Norris Cole avec un tir à deux points, à une minute 15 secondes de la sirène, mais rien n'a pu permettre de retourner la situation. Et ce malgré les performances de Guerschon Yabusele (20 pts), William Howard (15 pts), Norris Cole (12 pts) et Ismaël Bako (12 pts).

EuroLeague L'ASVEL très proche d'obtenir sa licence A 08/01/2021 À 20:10