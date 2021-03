Après son succès à Barcelone la semaine passée, l'ASVEL n'a pas réussi de nouvel exploit ce mardi. Les joueurs de Villeurbanne ont craqué en seconde période contre les Lituaniens du Zalgiris Kaunas (85-75) et cèdent du terrain dans la course aux play-offs. Ce revers, le premier après une très belle série de six victoires consécutives, bloque l'ASVEL à 12 victoires (pour 15 défaites), à sept matches de la fin de la saison régulière.