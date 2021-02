Cette rencontre opposait les deux clubs invités de l'Euroligue qui devraient, l'un et l'autre, dans les prochaines semaines, être officiellement admis comme membres permanents de l'Euroligue. Si le Bayern pense raisonnablement se qualifier pour les play-offs, l'ASVEL, qui remonte au 12e rang, peut aussi encore l'envisager grâce à sa bonne dynamique constatée depuis le début de l'année 2021. Toutefois, l'équipe de TJ Parker devra négocier une fin de saison régulière qui semble difficile avec six déplacements sur les neuf dernières journées, dont trois en Russie où elle jouera contre le Khimki Moscou, le Zenit Saint-Pétersbourg et le CSKA.