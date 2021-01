L'ASVEL est proche d'obtenir le Saint Graal. Dans quelques semaines, Villeurbanne devrait obtenir la licence A "J'espère qu'au plus tôt fin février-début mars, nous pourrons annoncer la validation de l'accord et l'intégration de l'Asvel comme membre à long terme de l'Euroligue", a déclaré Jordi Bertomeu, dans une conférence de presse organisée en compagnie de Tony Parker et Jean-Michel Aulas.