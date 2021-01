Les Français ont construit leur victoire sur une solide défense, poussant régulièrement leurs adversaires au bout des 24 secondes et n'encaissant que 9 points dans le troisième quart-temps, au cours duquel ils ont fait la différence et creusé l'écart, porté à +12 en début de quatrième quart-temps (31e). Symbole de l'impuissance grecque, le meneur de l'Olympiakos Kostas Sloukas, à plus de 23 points de moyenne sur ses trois derniers matches européens, n'en a inscrit que deux vendredi, son plus faible total de la saison en Euroligue.