"Nous n'avons pas du tout affiché l'énergie que nous devions mettre, a estimé TJ Parker, l'entraîneur de Villeurbanne. Eux l'ont mise et ont fait exactement ce que nous nous aurions dû faire chez nous. Nous avons beau tirer 50% de réussite, quand on tombe contre une équipe comme ça, en confiance et avec 19 pertes de balles, c'était trop compliqué d'autant que nous n'avons fait aucun stop défensif. C'était le premier match de l'année. Nous avons des blessés, c'est vrai, comme Moustapha Fall ou Amine Noua, mais nous avons construit notre effectif pour cela. Ce soir, c'est surtout décevant parce que c'est peut-être le deuxième match après celui de Fenerbahçe au cours duquel nous ne sommes pas là dans les détails et l'intensité. Nous ne l'avons pas mis sur ces deux derniers matches".