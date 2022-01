Une très mauvaise opération. En match en retard de la 18e journée d'Euroligue - la rencontre avait été reportée en raison de cas de Covid dans l'effectif villeurbannais -, l'Asvel a encaissé une nouvelle défaite face au Bayern Munich (68-77), qui amenuise ses chances de se qualifier pour les playoffs. Le club de Tony Parker, qui n'a pas confirmé son succès à domicile contre l'Etoile rouge Belgrade (69-67), le 21 janvier, et le Bayern, vainqueur à l'aller (73-65) étaient ex-aequo au coup d'envoi avec chacun neuf victoires pour onze défaites.

Ad

Mais l'équipe munichoise, qui monte à la 10e place avec ce dixième succès reste en course pour intégrer le Top 8 et la phase finale. Ce sera plus difficile désormais pour les Villeurbannais, toujours 13es, qui ont disputé leur sixième match depuis le 14 janvier, toutes compétitions confondues et qui perdent pour la douzième fois sur la scène européenne. Désormais, ils s'apprêtent à aborder un programme difficile dans les prochains jours. Les Villeurbannais auront quatre déplacements à Nanterre, en championnat de France dont ils sont quatrièmes, à Barcelone et à Istanbul où ils affronteront Fernerbahçe et Efes en Euroligue, ces deux derniers étant des concurrents directs.

EuroLeague Monaco assomme Villeurbanne et se replace 18/01/2022 À 21:22

L'Asvel toujours diminuée

Toujours privée de plusieurs joueurs majeurs, blessés, comme David Lighty ou Antoine Diot mais aussi Raymar Morgan qui n'a pas encore joué pour l'Asvel, William Howard et Victor Wembanyama, l'Asvel a trop manqué d'agressivité pour être à la hauteur de son adversaire. Ainsi, le Bayern Munich menait de seize points à la mi-temps (45-29) et même de dix-neuf juste après (48-29, 31-50, 21e). Les hommes de TJ Parker, malgré les 14 points de Chris Jones et Youssoupha Fall, n'ont affiché que 56,8% de réussite aux tirs (25/44), 30,8% à trois points (4/13) et 6/11 aux lancers francs (54,5%).

Ils n'ont jamais été en mesure de revenir à la marque malgré une réaction dans le dernier quart-temps gagné 26-16 ramenant le score final à 77-68. Au Bayern, Augustine Rubit, avec dix-sept points, a survolé la rencontre en livrant une seconde période de haute-volée.

Betclic Élite L'ASVEL assommée par le Covid-19 et Limoges, podium en vue pour Pau 27/12/2021 À 21:30