Une troisième victoire pour Monaco. L'ASM avait remporté ses deux premiers matches avant de concéder trois défaites contre des clubs espagnols (Barcelone, Madrid et Baskonia) dans son début de saison d'Euroligue. Dans une salle Gaston-Médecin bien garnie, Monaco a dominé la première partie de rencontre (41-36 à mi-match) malgré un Mike James éteint.

L'Américain a terminé à zéro point en huit minutes trente passées sur le parquet lors des deux premiers quart-temps. Et le meneur star de l'ASM a inscrit seulement huit petits points sur le reste du match, dont deux au buzzer. Mais les locaux se sont heureusement appuyés sur son compatriote, l'ailier Alpha Diallo, auteur d'une très belle performance et déterminant dans les dernières minutes. L'ancien pensionnaire du championnat grec a marqué 19 points et capté sept rebonds, sa meilleure fiche de stats de la saison jusqu'à présent.

En face, l'équipe serbe a pu compter sur un bon Nate Wolters, l'ancien de Chalon (18 points). Vendredi, les Monégasques affronteront en Principauté le CSKA Moscou pour tenter de glaner une quatrième victoire en sept matches. Mike James souhaitera certainement offrir une revanche à ses supporters ainsi qu'à lui-même puisqu'il a quitté en avril le club moscovite en très mauvais termes.

