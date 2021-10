L’EuroLeague a un petit accent français, en ce début de saison. Nouvelle illustration : Elie Okobo a été désigné MVP (meilleur joueur) de la 7e journée de la plus grande compétition européenne, ce samedi. Le meneur français de l’Asvel a été impressionnant vendredi, lors du succès des siens sur le parquet du Panathinaikos (70-84) . L'ancien joueur des Suns (24 ans) a compilé 35 points à 13/19.

Les Villeurbannais (5es) affichent cinq victoires et deux défaites au compteur. Ils font encore mieux que Monaco (7e), également en verve avec un bilan de 4-3, et royal vendredi face au CSKA Moscou (97-80). Les deux formations françaises s'affronteront le 26 novembre en principauté et le 7 janvier, à l'Astroballe.

