L'ASVEL enchaîne une deuxième défaite, après celle contre le Bayern Munich mardi, et ne parvient plus à renouer avec l'euphorie du début de campagne européenne, marqué par six victoires en huit rencontres. A Barcelone, les Villeurbannais ont fait face à l'élite du basket européen, dans le sillage de Nikola Mirotic, meilleur marqueur de l'Euroligue cette saison (17,8 points par match en moyenne, à 67% de réussite à deux points et 50.6 à trois points).

Ad

C'est d'ailleurs l'ancien joueur des Bucks de Milwaukee qui a donné le ton dès le début du match en inscrivant cinq points rapides. A ses côtés, un autre Nicolas, Laprovittola, faisait pleuvoir les tirs primés (quatre sur sept au final). Comme au match aller, lors duquel il avait inscrit 25 points dans la victoire du Barça à l'Astrobal (80-60), le meneur argentin a été le bourreau de l'ASVEL en marquant vingt points.

EuroLeague L'Asvel n'a pas fait le poids face au Bayern 25/01/2022 À 22:14

En face, le basket physique et basé sur le jeu intérieur de l'ASVEL a un temps fonctionné, grâce à l'énergie de Kostas Antetokounmpo (neuf points), volontaire, et surtout Youssoupha Fall (vingt points et sept rebonds). Le pivot a profité de sa taille (2 mètres 21) pour inscrire des paniers faciles dans la raquette barcelonaise. Mais cela n'a pas suffi pour les Villeurbannais, étouffés par la défense du Barça, qui a inscrit nombre de paniers dans le jeu de transition.

Menée de quinze points à la mi-temps (45-30), l'ASVEL n'est jamais parvenue à combler son retard et s'incline sans avoir vraiment inquiété le Barça. Monaco, à la lutte pour les places qualificatives aux playoffs, affronte le Real Madrid vendredi pour clore le diptyque franco-espagnol de la 23e journée.

EuroLeague L'ASVEL peut encore rêver des play-offs après sa victoire face à l'Etoile Rouge 21/01/2022 À 23:01