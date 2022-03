L'ASVEL a concédé une septième défaite consécutive en Euroligue (ndlr : 29e journée) en s'inclinant face au club espagnol de Vitoria (69-72) jeudi dans sa salle de l'Astroballe. Les deux clubs, respectivement 15e et 16e au coup d'envoi, ne peuvent plus se qualifier pour la phase finale.

Ad

Une fois de plus, l'ASVEL était privée de plusieurs joueurs majeurs comme Charles Kahudi, absent deux semaines pour une blessure à un genou, Youssoufa Fall et Chris Jones, malades et préservés pour le match de championnat de France à Dijon, dimanche, ainsi qu'Elie Okobo, insuffisamment rétabli d'une blessure.

EuroLeague Le Final Four délocalisé à Belgrade à cause de la pandémie 04/03/2022 À 16:04

L'ASVEL devant à 6 minutes de la fin

Le club rhodanien a pourtant pu y croire après avoir pris l'avantage à la 34e minute (57-55) devant un adversaire qui a battu le Real Madrid en championnat espagnol (80-72), le 6 mars, puis Efes Istanbul, le 8 mars (87-74).

Mais globalement, tout au long de la rencontre, Villeurbanne a couru après le score, accusant même un handicap de neuf points dans le troisième quart (34-43, 25e) face à une équipe basque plus adroite à trois points (10/26, 38,5% contre 5/18 27,8%). Elle a pu compter sur l'efficacité d'Alec Peters (17 points), Matthew Costello (13 pts) et Wade Baldwin (14 pts) ou Simone Fontecchio (12 pts).

Vitoria a également été supérieure aux lancers francs (14/20, 70% à 4/7, 57,1%) au rebond (39 à 26). L'ASVEL a su réagir dans le dernier quart-temps sous l'impulsion notamment de Paul Lacombe (16 points), Victor Wembanyama (18 ans, 9 pts), Matthew Strazel (9 pts) ou encore David Lighty (11 pts) mais a mal géré la fin de rencontre.

EuroLeague L'exploit était à portée de main mais Monaco a fini par tomber face à Barcelone 03/03/2022 À 23:00