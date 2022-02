L'ASVEL a concédé sa sixième défaite consécutive en Euroligue face au club allemand d'Alba Berlin (80-82) jeudi dans sa salle de l'Astroballe au terme d'un match médiocre. Les deux clubs, qui affichent les masses salariales les plus faibles de la compétition, figurent logiquement dans la seconde moitié du tableau. Villeurbanne, qui ne peut plus, comme l'Alba, envisager se qualifier pour la phase finale, n'a enregistré qu'une victoire sur ses neuf dernières sorties européennes et son bilan est de neuf succès pour dix-sept défaites.

Si l'équipe villeurbannaise est en difficulté en Euroligue où elle aimerait atteindre son nombre de victoires obtenues en 2021 (13) et le meilleur classement possible pour le bonus financier, elle reste en revanche très performante dans les compétitions domestiques avec huit victoires consécutives en championnat de France et un succès en coupe de France.

Privée de David Lighty, Raymar Morgan et Elie Okobo mais avec le retour d'Antoine Diot, l'ASVEL a tenté de s'accrocher face à son adversaire allemand sous l'impulsion de Paul Lacombe (18 pts), Chris Jones (22 pts) et Marcos Knight (11 pts). Les deux formations se sont souvent livrées à un chassé-croisé avec beaucoup d'approximations de part et d'autre et ce jusqu'aux dernières secondes.

Avec cinq longueurs de retard sur Alba à onze secondes de la fin, les Rhodaniens ont tout tenté et sont même revenus à un points sur trois lancers francs de Jones et deux de Lacombe (80-81) avant un ultime lancer francs de Luke Skima (82-80).

