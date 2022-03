L'instance européenne de basket a tranché. Les clubs russes d'Euroligue (Zenit Saint-Pétersbourg, Kazan et CSKA Moscou) et d'Eurocoupe (Krasnodar) ont été définitivement retirés des deux compétitions pour la saison 2021-22. De plus, leurs résultats ont été annulés, a précisé l'instance mardi.

Ad

En raison de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe le 24 février, l'instance avait décidé le 28 février de suspendre les clubs russes de ses compétitions. Conséquence de cette nouvelle décision, le classement final de la saison régulière de l'Euroligue sera établi à l'issue des derniers matches mi-avril avec 15 équipes et non 18, et 28 matches disputés pour chaque équipe, et non 34.

EuroLeague Fernandez fait craquer l'ASVEL sur le parquet du Real Madrid 17/03/2022 À 22:53

Les équipes russes avaient réussi à Monaco

Certains clubs dans la course à la qualification pour les play-offs, promis aux huit premiers de la saison régulière, sont ainsi plus lésés que d'autres, à l'image de Monaco, qui avait remporté quatre de ses cinq matches déjà joués contre des équipes russes, ou du Fenerbahçe (trois victoires et une défaite), à l'inverse du Bayern Munich qui n'avait gagné aucun match contre les clubs russes (trois défaites).

Au nouveau classement de l'Euroligue, le FC Barcelone conserve la tête, avec 19 victoires, une de plus que le Real Madrid. Avec 11 victoires au compteur, Monaco se retrouve à la lutte avec le Bayern Munich (12 victoires), le Maccabi Tel Aviv (11 victoires), les deux clubs ayant toutefois deux matches de disputés en moins que Monaco, l'Etoile Rouge Belgrade (11 victoires) et Vitoria (10 succès) pour l'accès aux play-offs. Il reste quatre journées dans la saison régulière, ainsi que huit matches reportés en raison de cas de Covid-19.

EuroLeague Monaco s'offre le champion d'Europe en titre et peut rêver des play-offs 11/03/2022 À 21:31