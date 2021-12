Monaco s'est relancé dans la course aux play-offs d'Euroligue de basket en signant un précieux succès mercredi en Principauté devant le Maccabi Tel-Aviv, 82 à 76, lors de la 18e journée.

Les hommes de Sasa Obradovic se positionnent au 13e rang, avec deux victoires de moins que l'Anadolu Efes (8e), champion d'Europe en titre et dernier qualifié virtuel pour les play-offs, qui se déplacera à Kazan jeudi. En difficulté ces dernières semaines, les Monégasques enchaînent donc une deuxième victoire, après celle obtenue dimanche en Elite contre Fos-sur-Mer (94-56).

Mike James toujours si précieux

Il s'agit de la troisième victoire en six matches depuis l'arrivée d'Obradovic, l'entraîneur serbe qui a débarqué en Principauté le 13 décembre pour remplacer le Monténégrin Zvezdan Mitrovic. La star américaine de Monaco, Mike James, a signé un excellent match (12 points et 13 passes), se révélant d'un précieux concours dans le dernier quart-temps en alternant exploits individuels et passes astucieuses pour ses coéquipiers.

Les Monégasques ont fait montre d'une réelle efficacité au tir (64% à 2 points et 41% à 3-points), comme en témoignent les performances de l'intérieur Donatas Motiejunas (16 points, 70% aux tirs) et de l'arrière Alpha Diallo (16 points, 6 tirs sur 9). La Roca Team se reposera une semaine en C1, avant de reprendre le 7 janvier avec la réception de Kazan.

