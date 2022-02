Apathique défensivement en première période, puis étouffante en seconde, l'AS Monaco a renversé l'Etoile rouge de Belgrade (91-80) lors de la 25e journée d'Euroligue jeudi, en Serbie, et s'accroche aux places qualificatives pour le Final 8. Une fois de plus, la Roca Team a montré qu'elle était une équipe bicéphale, capable du pire comme du meilleur, dans la salle bouillante de Belgrade.

Menée de plus de vingt points après un début de match catastrophique, elle a semblé se diriger vers une déroute face aux Serbes, pourtant quatorzièmes au classement. Longtemps, les Monégasques ont payé leurs errements défensifs : mauvaise lecture des écrans, replis mal assurés, pression trop faible sur les tirs à trois points... Avec pour conséquence un retard de onze points à la fin du premier quart-temps (30-19). Ce fut même pire au début du deuxième quart-temps, lorsqu'ils ont été menés de plus de vingt points.

L'ASM reprend la huitième place à l'Efes Istanbul

On ne voyait alors ni le meneur américain Mike James, auteur d'un carton contre le Panathinaïkos (29 points) mardi, ni comment les Monégasques allaient se sortir du piège serbe. Un sursaut d'agressivité au milieu du deuxième quart-temps a toutefois permis à la Roca Team de réduire l'écart à dix points à l'issue de la première période (52-42). Puis en deuxième période, l'ASM a montré son deuxième visage, augmentant sa pression défensive jusqu'à étouffer l'Etoile rouge, qui a perdu son adresse exceptionnelle à trois points, passée de 60% au début du troisième quart-temps à 44,4% (12/27) en fin du match.

En attaque, elle a pu compter sur son pivot Donatas Motejiunas (20 points, six rebonds, 3/3 sur ses tirs primés) et son ailier Dwayne Bacon (17 pts). Paris Lee, l'autre meneur de l'ASM, a scellé le résultat du match en inscrivant sept points sur les dernières possessions. Grâce à cette deuxième victoire consécutive, Monaco conserve un bilan équilibré (douze victoires-douze défaites) et reprend la huitième place à l'Efes Istanbul, adversaire vendredi de l'ASVEL (treizième), qui doit gagner pour se rapprocher des places qualificatives pour la phase finale.

