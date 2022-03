Monaco a réalisé une performance de très haut niveau en dominant largement dans sa salle Gaston-Médecin l'Efes Istanbul (102-80), champion d'Europe en titre, vendredi soir, lors de la 29ème journée d'Euroligue. Cette magnifique victoire avec 27 points de Mike James, essentielle pour la suite de la compétition et la course à la qualification pour les play-offs, laissent aux hommes de Sasa Obradovic la possibilité d'un billet pour le Top 8 dans un classement qui dépendra, le 21 mars, de la prise en compte ou non des résultats des clubs russes.

Si comme la tendance actuelle le laisse prévoir, ces résultats seraient annulés, Les hommes de Sasa Obradovic seraient actuellement 9e, avec 11 victoires et 13 défaites. Car Monaco, qui avait remporté quatre victoires en cinq rencontres contre les formations russes, est lésé. Au lieu de vivre un exercice positif (15 victoires-14 défaites), il serait ainsi déficitaire pour l'équipe princière (11 victoires-13 défaites). Mais la dynamique est positive. Et les deux prochains rendez-vous contre l'Olympiakos (23 mars) puis contre le Baskonia Vitoria (25 mars), à domicile, seront décisifs.

27 points pour James

Monaco se rapproche de l'Efes Istanbul, sa proie du soir et l'a même devancé au goal-average particulier grâce à sa victoire, maîtrisée de bout en bout. La 'Roca Team' a pu compter sur l'excellent début de match d'Alpha Diallo, au tir (19 points) comme en défense. D'ailleurs, Monaco a bien défendu toute la première période. A l'image de Yakuba Ouattara efficace et agressif sur l'homme en fin de mi-temps, et des rebondeurs Dwayne Bacon (3 rebonds défensifs, 2 offensifs à la pause) ou Donatas Motiejunas (2 et 2 à la pause). Avec 21 rebonds (11 défensifs et 10 offensifs) et deux contres, les Monégasques ont largement dominé dans ce domaine en première mi-temps.

Pourtant, en face, le champion d'Europe en titre, même très chahuté, n'a jamais lâché. Emmenés par Vasilije Micic (25 points), MVP de la saison régulière et des finales la saison dernière mais aussi actuel meilleur marqueur de la compétition (16,9 points/match), les Turcs se sont accrochés. Mais, à la mi-temps, Monaco, très régulier en attaque, était déjà largement devant (49-38).

Le début de deuxième période s'est résumé à un duel entre Micic et Mike James. Et l'Américain de Monaco l'a remporté (10-7 dans le 3e quart-temps). Monaco a donc poursuivi sa marche en avant, à l'image de cette interception de Diallo dans les mains de Micic (67-52, 26e). Par la suite Istanbul n'a plus existé. A l'image de cette faute anti-sportive de Micic (33e). Et Monaco, tombeur d'un grand d'Europe, peut encore légitimement rêver de play-offs.

