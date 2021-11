L'AS Monaco a dominé facilement le Bayern Munich à domicile (94-71) vendredi lors de la 9e journée de l'Euroligue, remportant sa cinquième victoire dans la compétition, pour quatre défaites. De retour en Principauté après deux revers à l'extérieur toutes compétitions confondues, les hommes entraînés par Zvezdan Mitrovic ont consolidé leur position parmi les huit meilleures équipes, synonyme d'accès aux play-offs.

La Roca Team a fait la rencontre en tête sans jamais être vraiment inquiétée, devant les spectateurs massés dans la salle Gaston Médecin de 5.000 places. Les Monégasques ont géré une confortable avance d'une grosse douzaine de points tout au long des quatre périodes.

Si Danta Hall a régalé les supporters avec un magnifique dunk en toute fin de premier quart-temps, c'est surtout grâce à la forme éclatante affichée par l'ancien meneur de NBA Mike James (18 points) et ses coéquipiers Bacon Dwayne (16 pts) et Danilo Andjusic (16 pts) que les Monégasques ont dominé le Bayern. Pour la 7e participation de son histoire à l'Euroligue, le Bayern Munich affiche dorénavant un bilan de 3 victoires pour 6 défaites et pointe à la 14e place sur 18. Prochaines rencontres pour les Monégasques : les déplacements face au Maccabi Tel-Aviv en Israël (5e) et contre le Fenerbahçe (13e) à Istanbul la semaine prochaine.

