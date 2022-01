Monaco a remporté son premier match en Euroligue de l'année 2022, s'imposant sur le parquet du Bayern Munich (83-78) jeudi lors de la 21e journée. Avec ce huitième succès, l'ASM revient à hauteur des Bavarois au classement et peut toujours rêver d'une place dans le top 8, son seul moyen de rejouer l'Euroligue la saison prochaine.

Malgré une seule rencontre jouée en plus de deux semaines en raison des reports de ses matches contre Villeurbanne et Kazan pour raisons sanitaires, la Roca Team n'a pas semblé rouillée. Il faut dire que sa star Mike James a mis de l'huile dans les rouages (26 points, 6 passes, 4 rebonds). Le meilleur marqueur de la saison 2018-2019 de l'Euroligue porte une grande part de ce troisième succès seulement de son équipe à l'extérieur en C1. Et le premier après 40 minutes puisque les Monégasques avaient dû attendre la prolongation pour battre Kazan et Kaunas.

