Villeurbanne a conforté jeudi sa place dans le Top 8 de l'Euroligue après sa victoire devant Kazan (85-82), porté par son trio d'extérieurs Jones - Lighty - Okobo (61 points) qui a mis la main sur le match. Le champion de France enchaîne ainsi un 3e succès consécutif, après ses doubles victoires devant deux équipes majeures du circuit, le Panathinaïkos et le CSKA Moscou.

Sans son intérieur Yousoupha Fall, devenu papa dans la semaine, l'ASVEL était devant à la pause (39-36), flamboyante d'abord au début, sur la base d'un 8-0 à 100% orchestré par Jones, puis à la fin, lorsqu'elle joua "small ball" avec un Lighty précieux.

Entre-temps, la formation tatare s'était montrée fidèle à sa réputation de meilleure voleuse de ballons de la compétition, étirant aussi à merveille la défense du champion de France pour mieux la punir, à l'image de John Brown ou Toni Jekiri (27-32, 15e), ancien pivot local.

Le talent et les nerfs

Villeurbanne a poursuivi sur sa lancée au 3e quart-temps, avec Okobo en mode NBA, bien que pénalisé par ses trois fautes mais rappelé au jeu après la blessure de Diot.

L'Astroballe s'emballait à mesure que l'écart enflait (62-51, 25e), mais une chute d'adresse et un manque évident de solution intérieure ont progressivement laissé Kazan et l'excellent ailier croate Hezonja espérer (73-70). Mais Okobo, meilleur marqueur de l'Euroligue et auteur de 35 points en Grèce lors de la 7e journée, Jones et Lighty ont alors inscrit tous les points de l'équipe rhodanienne dans le money-time.

