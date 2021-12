Villeurbanne a renoué avec la victoire en Euroligue après avoir battu le club turc de Fenerbahçe (84-82), jeudi à l'Astroballe au terme d'un match de la 17e journée marqué par la blessure du Français Nando de Colo. C'est le huitième succès des Villeurbannais dans l'épreuve cette saison, pour neuf défaites.

L'ASVEL, qui se porte au 9e rang, restait sur quatre revers de rang et n'avait gagné qu'une seule de ses huit dernières rencontres. C'est aussi la première fois depuis leur retour en Euroligue que les champions de France s'imposent contre Fenerbahçe. Une fois encore l'équipe de TJ Parker a été handicapée par les absences de plusieurs joueurs comme Kostas Antetokounmpo, David Lighty, Victor Wembanyama et Raymar Morgan.

81-81 à 49 secondes de la fin

De son côté, le club stambouliote, qui se classe au 10e rang, a aussi été très pénalisé par la sortie sur une blessure au poignet gauche du Français Nando de Colo et celle du Tchèque Jan Vesely, touché à la cheville droite. Les Villeurbannais, portés par les performances de Chris Jones (27 pts), en regain de forme après plusieurs matches en baisse de régime, ou encore Elie Okobo (14 pts), incertain avant la rencontre, ont su profiter des défaillances de deux joueurs majeurs de leur adversaire pour prendre l'avantage.

William Howard (12 pts, 2/3 à 3 pts) et James Gist (10 pts) ont également été déterminants. Le début du troisième quart-temps a été très important avec un 11-0 en faveur de l'ASVEL, qui a pu remonter un score en sa défaveur à la mi-temps (43-46) pour mener de huit points, son plus gros écart (54-46 à la 24e minute), en étant performant notamment sur les tirs extérieurs et les lancers francs.

Dès lors, Fenerbahçe, supérieur au rebond et sur les tirs intérieurs a couru après le score, parvenant à égaliser à 70-70 à la 35e sur un panier à trois points d'Achille Polonara puis à prendre l'avantage sur deux lancers francs de Dyshawn Pierre (75-74, 36e). Mais le club turc a dû s'incliner malgré une fin de match à suspense après avoir encore égalisé à 81-81 à 49 secondes de la fin sur un lancer franc d'Achille Polonara (23 pts au total). Mais c'est un ultime tir extérieur de Jones qui a donné une marge suffisante à l'Asvel (84-81).

