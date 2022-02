L'ASVEL a concédé sa cinquième défaite consécutive en Euroligue face au Panathinaïkos (76-63), vendredi à l'Astroballe pour le compte de la 26e journée, et voit fondre ses chances d'atteindre la phase finale. Villeurbanne, quatorzième avant le match, qui reste à trois victoires de Fenerbahçe (huitième) mais aussi de l'Efes Istanbul, du Bayern Munich et de Monaco, n'a remporté que deux de ses treize dernières rencontres européennes, pour un bilan de neuf victoires et quinze défaites.

De son côté, le Pana s'est imposé pour la sixième fois cette saison, la première à l'extérieur sur douze déplacements, pour un total de dix-sept défaites. La formation athénienne, 17e au coup d'envoi, accuse aussi trois matches en retard. Le parcours européen des Villeurbannais est en totale opposition avec leurs résultats en championnat de France, où l'équipe de TJ Parker, troisième du classement, reste sur une série de cinq victoires.

Mais celle-ci reste toujours diminuée par les absences d'Elie Okobo, Antoine Diot, William Howard, Paul Lacombe et Raymar Morgan et affiche ainsi des difficultés à mener les deux compétitions de front. L'ASVEL retrouvait néanmoins le jeune Victor Wembanyama ainsi que David Lighty, titulaire en Euroligue après avoir fait sa rentrée en Elite contre Strasbourg. Après un premier panier signé Chris Jones, cinq points de suite marqués par White ont placé en orbite le Panathinaïkos (5-2) qui a ensuite toujours mené à la marque.

L'avance de l'équipe grecque, très efficace sur les tirs extérieurs (10/24, 41,7%) était de seize points à la mi-temps (46-30) après avoir mis 23 points dans chacun des deux premiers quarts. Après la mi-temps, Villeurbanne a offert une vigoureuse réaction sous l'impulsion notamment de David Osetkowski (18 points), David Lighty (dix pts), Chris Jones (dix pts) et James Gist (neuf pts), gagnant notamment le troisième quart (21-13).

Les Rhodaniens sont même revenus à deux points (59-57) mais le Pana, emmené par le trio Giorgios Papagiannis (quinze pts), Okaro White (19 pts) et Nemanja Nedovic (18 pts) est resté solide et a réussi à reprendre le large pour s'imposer.

