Basketball

Victor Wembanyama : "Acquérir la force de Giannis, la technique de Durant… je n’ai pas un seul modèle"

2,19m, 17 ans et déjà beaucoup de projecteurs braqués sur lui. Victor Wembanyama évoque les attentes qu'il suscite, dans cet entretien accordé à SNTV et diffusé le lundi 3 octobre. Le jeune basketteur français de l'ASVEL parle de son plaisir de découvrir l'EuroLeague et des joueurs dont il s'inspire pour aller encore plus haut. Il cite Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant.

00:02:23, il y a 2 heures