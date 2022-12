Monaco a remporté sa huitième victoire de la saison en Euroligue en s'imposant sur le parquet de Villeurbanne (75-84), jeudi en match de la 11e journée et reste ainsi dans le groupe de tête au classement. À l'inverse, l'ASVEL a concédé sa cinquième défaite consécutive dans l'épreuve continentale pour un total de huit contre trois victoires, et reste collée dans le bas de tableau. Les deux équipes, représentant le championnat de France dans la compétition, se retrouvaient pour la première fois cette saison depuis le match 5 de la finale d'Elite, arrachée par l'Asvel (84-82 a.p.), en juin pour décrocher le titre national. Mais depuis, les effectifs ont changé.

L'ASM s'est bien renforcée cet été et en recrutant notamment dans les rangs villeurbannais avec les arrivées d'Elie Okobo et Matthew Strazel. Le club monégasque, qui s'est très vite porté dans le haut du tableau de l'Euroligue, peut prétendre à la qualification pour le Final Four et pourquoi pas au titre, alors que le groupe rhodanien s'est affaibli et ne parvient pas à surmonter le handicap de la blessure de Joffrey Lauvergne. L'intérieur (2,11 m), l'une des têtes de gondole du recrutement de Villeurbanne avec Nando De Colo, s'est gravement blessé, le 20 octobre à Tel Aviv, à un genou dont il a été opéré et est indisponible depuis de longs mois.

L'ASVEL a longtemps tenu tête à Monaco

Ces derniers revers, dont trois auraient pu être évités contre des adversaires de même calibre, l'ont fait dévisser vers le fond du classement même si la victoire en championnat contre Pau-Lacq-Orthez (91-79), dimanche, a coupé cette spirale négative alors que le programme de décembre s'annonce difficile. En Euroligue, Villeurbanne affrontera notamment Barcelone, le Partizan Belgrade, l'Olympiakos et le Real Madrid.

Mais pour une fois, l'ASVEL, emmenée par David Lighty (13 points) et Jonah Mathews (11 pts) a bien débuté la rencontre et, surtout, grâce à une bonne efficacité à deux et trois points, a tenu tête à Monaco jusqu'au troisième quart-temps conclu sur un score de 60-60 (20-20, 25-25, 15-15) sur un panier égalisateur de Retin Obasohan (13 pts) au buzzer. Pendant toute la rencontre les Monégasques sont restés notamment à niveau grâce à un nombre supérieur de tentatives avec une efficacité relative (27/55 à 49,1% contre 17/28 à 60,7% pour Villeurbanne sur les tirs).

Mais l'ASM, portée par l'inévitable Mike James et Donatas Motiejunas (17 points chacun) a trouvé les ressources pour se détacher définitivement dès le début du dernier quart (66-60 puis 77-65 à 3 minutes 35 de la sirène) pour gagner de neuf points. Les deux clubs s'affronteront de nouveau en Elite le 6 décembre en Principauté.

