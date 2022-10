Pour parvenir à faire partie du cercle très fermé des membres détenteurs d'une licence à long terme pour participer à l'Euroleague (12 sans compter le CSKA Moscou actuellement exclu), Monaco et Aleksej Fedoricsev, millionnaire russe au passeport hongrois établi à Monaco depuis plus de trente ans et propriétaire du club, jouent sur plusieurs tableaux. Sur le plan sportif - base du business de la société privée qu'est l'Euroleague -, Monaco a sans cesse progressé dans la hiérarchie européenne depuis sa première invitation pour l'Eurocoupe en 2019-2020.

Après cette première inachevée en raison de la pandémie de Covid, Monaco a remporté, la saison suivante, la compétition, véritable deuxième division appartenant à l'Euroleague et qualificative pour la compétition majeure.

Effectif pléthorique

Les dirigeants monégasques ont alors saisi l'opportunité de lier leur club et la Principauté à la plus importante compétition continentale. Après un hiver pénible et le limogeage de l'entraîneur Zvezdan Mitrovic, peu en phase avec les stars de l'équipe dont Mike James, la fin de saison dernière a été spectaculaire pour la Roca Team. Menée par Sasa Obradovic, l'équipe monégasque au jeu enlevé est tombée à une marche du Final 4, contre l'Olympiakos, après une magnifique série (défaite 3-2).

Sasa Obradovic / Monaco-Kaunas Crédit: Getty Images

"Mais cette saison, on ne sera plus la surprise", explique le coach serbe. "On a donc recruté des joueurs qui ont déjà beaucoup gagné. Mais aussi des jeunes très talentueux. Je sais qu'il y a beaucoup d'attente avec cette combinaison de talent et de physique. L'objectif est au moins de faire aussi bien que la saison dernière." "Quand tu participes à l'Euroleague, c'est pour jouer pour le titre", enchaîne James. La star sera épaulée par un effectif pléthorique, à la masse salariale globale de 10,8 millions d'euros. Aux hommes forts qui sont restés (Motiejunas, Hall, Diallo et Ouattara), se sont agrégés les Français Elie Okobo, Adrien Moerman, et Matthew Stazel, mais aussi les Américains John Brown et Jordan Loyd.

Si Fedoricsev a construit une équipe haut de gamme, c'est parce que ses relations avec la Principauté sont devenues excellentes. Lui qui, malgré le soutien du président Jean-Louis Campora à l'époque, avait été écarté de la reprise du club de football en 2003 par le prince Rainier, a, depuis, montré son attachement à la Principauté, détentrice de 33% du club de basket.

Salle rénovée, droits TV achetés

Pour répondre à l'engouement local, le gouvernement a rénové la vétuste salle Gaston-Médecin, frein à une carte permanente en Euroleague. L'écrin de 4.500 places a coûté 14 millions d'euros. Afin de s'attacher les grâces des décideurs de l'Euroleague, Fedoricsev a misé sur deux autres tableaux essentiels. Sa société Fedcom est devenue depuis un an l'un des sponsors principaux de la compétition. Sa filière Fedcom Média a également acquis pour quatre ans les droits de diffusion de l'Euroleague et de l'Eurocoupe en France et à Monaco.

"Nous voulons montrer à l'Euroligue et aux autres clubs que la compétition va grandir et pourra bénéficier de la présence de Monaco", indique Oleksiy Yefimov, manager général du club. "La France est un marché-clé qui n'a pas encore été développé." Oleg Petrov, président de Fedcom Média, assure pour sa part que cet investissement et la mise en place de Skweek, plateforme diffuseuse des rencontres, "aident" le club dans sa finalité de devenir membre permanent de la compétition.

Mais il estime aussi que le niveau sportif de Monaco et de l'Asvel sera déterminant pour atteindre l'objectif. "S'il y a des résultats, de la satisfaction, ça montrera que notre groupe est capable et a de la valeur. La France apportera alors une plus-value à l'Euroleague", conclut-il.

