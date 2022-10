Départ manqué. Villeurbanne s'est incliné devant Milan 69 à 62 jeudi dans sa salle de l'Astroballe au terme d'un match de la 1re journée d'Euroligue indécis jusqu'à la fin et au cours duquel les champions de France ont tenu tête à l'un des favoris de l'épreuve. A la mi-temps, les Villeurbannais menaient notamment 44-41 sous l'impulsion de l'une des recrues phare de l'été, l'international français Nando De Colo (16 points, 3 passes décisives).

Ad

L'Asvel, privée de Joffrey Lauvergne, autre recrue majeure de l'été, malade et forfait de dernière minute, mais aussi du meneur Parker Jackson-Cartwright ou encore de Charles Kahudi, blessés, a notamment remporté largement le premier quart-temps (23-14) avant de perdre les trois autres (27-21, 15-10, 13-8). Les Milanais, emmenés par Billy Baron (18 points, 5 passes) et Nicolo Melli (16 points), et qui se sont mieux organisés défensivement, ont pris l'avantage pour la première fois au début de la deuxième mi-temps (45-44).

EuroLeague Stars, investissements et droits TV : Monaco se donne les moyens de ses ambitions IL Y A UNE HEURE

A Villeurbanne, parfois héroïque en défense, David Lighty (12 points, 3 passes) a pris le relais de Nando De Colo, bien moins en vue après la pause avec seulement 2 points et un total de six ballons perdus, mais qui a redonné l'espoir et l'avantage à son équipe sur deux lancers francs (62-61 à une minute 36 secondes de la fin). Toutefois, sur le fil, Baron et Kevin Pangos, avec deux tirs extérieurs, puis Kyle Hines ont assuré la victoire des Lombards (69-62).

NBA "Ce n'est pas une licorne, c'est un Ovni" : LeBron sous le charme de Wembanyama IL Y A 15 HEURES