Villeurbanne, une nouvelle fois à réaction, s'est incliné face au Bayern Munich (75-74), mercredi dans sa salle de l'Astroballe en Euroligue. Le bilan de L'ASVEL, qui menait 74-73 à 58 secondes de la fin après un tir à trois points de Retin Obasohan, est de trois succès pour six défaites. Les Villeurbannais se font rejoindre au classement par le Bayern qui affiche le même bilan. L'équipe bavaroise reste pour sa part sur une bonne dynamique après trois victoires en championnat d'Allemagne mais aussi une victoire sur Efes Istanbul (81-78 le 3 novembre).

Une nouvelle fois, l'ASVEL, qui enregistre sa quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues, a encore manqué son entame de match et notamment son premier quart-temps au terme duquel le Bayern menait de dix points (25-15) pour n'en compter plus que neuf à la mi-temps (42-33) après un réveil de l'ASVEL dans le deuxième quart. Les hommes de TJ Parker ont même offert une vigoureuse réaction en deuxième mi-temps sous l'impulsion de Jonah Mathews (13 pts) et Nando De Colo (15 pts) mais aussi Youssoupha Fall (11 pts) qui leur a permis de remporter le troisième quart-temps (20-11).

Encore menés de sept points à la 25e minute (49-42), ils ont réussi, après avoir nettement haussé leur niveau de jeu, à débuter le dernier quart à 53-53 après avoir égalisé une première fois sur un tir extérieur de Parker Jackson-Cartwright (49-49, 28e). Mais si la fin est cruelle pour l'ASVEL, les Villeurbannais peuvent regretter ce premier quart-temps raté.

