Monaco, porté par son duo de meneurs Mike James et Elie Okobo, s'est imposé avec maîtrise sur le parquet de la Virtus Bologne 83 à 66 pour son match inaugural en Euroleague vendredi. Quart-de-finaliste de l'édition passée, le club de la Principauté, qui aspire à s'installer définitivement dans le gotha du basket européen, a clairement affiché ses ambitions en dominant trois quart-temps pour s'imposer de 17 points finalement.

Et pourtant le début de match des joueurs de Sasa Obradovic a été quelconque, son secteur intérieur étant incapable de résister contre la vista du pivot français Mam Jaiteh. Le quart-de-finaliste de l'édition passée a alors resserré sa défense pour limiter la production de l'intérieur de la Virtus et a pu enfin installer son jeu. Ensuite, dans le sillage du talent de Mike James (12 pts à la pause, 26 au total), elle est rentré aux vestiaires avec un avantage logique de + six points (40-34).

Privée de son chef d'orchestre, Milos Teodosic, la Virtus a bafouillé son basket et on pensait que la pause allait lui redonner des couleurs, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Car l'écart est monté crescendo, les joueurs de Monaco offrant un récital en attaque, ne laissant que des miettes en défense. Une véritable leçon de basket infligée à ce club mythique qui a pourtant vu passer des légendes comme "le Roi" Antoine Rigaudeau ou le contorsionniste argentin Manu Ginobili.

Le club de la Principauté, qui aspire à s'installer définitivement dans le gotha du basket européen, a clairement affiché ses ambitions en dominant trois quart-temps pour s'imposer de 17 points finalement. Outre James (26 points, à 9/15 au tirs) et Okobo (13 pts), Alpha Diallo a été omniprésent (15 unités) et ce trio a fait mal à l'équipe italienne tout juste promue en Euroligue malgré sa longue histoire dans la compétition (victoires en 1998 et 2001). Si la Roca Team, déjà invaincue en championnat, a lancé sa saison européenne avec des promesses, l'équipe de Sergio Scariolo a vécu un retour compliqué dans la compétition reine.

La solidité des Monégasques sera testée jeudi prochain à domicile contre l'Efes Istanbul, le champion en titre.

