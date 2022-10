Inconstant, Monaco l'a emporté de justesse vendredi soir sur le parquet du club grec du Panathinaïkos (80-83), lors de la 4e journée de l'Euroligue de basket. Après deux succès convaincants contre Bologne (83-66) puis surtout contre l'Efes Istanbul (95-92), double tenant du titre, la "Roca Team" avait connu une défaite frustrante à Tel-Aviv mardi alors qu'elle avait eu jusqu'à 19 points d'avance.

Vendredi soir, avec une avance montée à 18 points et un premier quart-temps rondement mené (29-13) contre le club athénien, les Monégasques, qui visent le Final Four près l'avoir raté de peu la saison passée pour leur première participation dans la compétition, ont semblé s'être mis à l'abri. Mais les hommes de l'entraîneur serbe Sasa Obradovic n'ont pas tardé à retomber dans les travers de leur match de Tel-Aviv, à l'image de leur meneur américain Mike James, auteur de fautes évitables et de gestes d'humeur contre une décision arbitrale, permettant au Panathinaïkos de revenir à 6 points après le deuxième quart-temps (40-34).

Ad

Monaco s'est même fait des frayeurs lors du troisième quart-temps, qui a vu le club grec revenir à hauteur, porté par un Derrick Williams de haut vol, auteur du meilleur score de sa carrière en Euroligue (28 points, 6 rebonds). Il a fallu notamment une réaction du même Mike James (27 points) pour permettre à Monaco de remporter son troisième succès en quatre rencontres européennes. Monaco devra se montrer plus constant pour espérer l'emporter lors de la 5e journée, qui lui propose nouveau déplacement en Grèce jeudi prochain contre l'Olympiakos, victorieux chez le FC Barcelone (80-70) et le Real Madrid (89-87), et qui l'avait éliminé de justesse lors des quarts de finale l'an passé. Leaders invaincus du championnat de France après cinq journées, les Monégasques recevront entre-temps Bourg-en-Bresse dimanche.

EuroLeague L'ASVEL peut souffler, les matches annulés à cause du Covid-19 seront bien reprogrammés 19/10/2020 À 15:46

Jeep Élite Villeurbanne se reprend à Cholet 11/10/2020 À 22:05