Monaco presque tout en haut et Villeurbanne tenace. Soirée à succès vendredi en Euroligue pour les deux représentants du championnat de France de basket qui se sont imposés respectivement face à l'Etoile rouge Belgrade (85-77) et au Virtus Bologne (84-79) lors de la 6e journée.

Ad

Avec ce succès, l'ASM affiche le même bilan que le leader de la C1, Fenerbahçe. Conjugué au premier revers des Stambouliotes à Barcelone (81-80) et au deuxième d'Olympiakos après celui infligé par l'ASM, ce cinquième succès monégasque permet à la bande de Mike James de revenir seule à hauteur des Turcs.

EuroLeague L'ASVEL, facile, enfin 28/10/2022 À 20:22

Mike James déterminant avec 21 pts

Le meneur américain, actuel meilleur marqueur de l'Euroligue, a encore empilé 21 points vendredi. Epaulé par un autre extérieur, Jordan Loyd (20 points), recruté grâce à la rupture de son contrat avec le Zenit Saint-Petersbourg à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Mais il serait injuste de réduire la Roca Team à ses individualités : avec encore sept interceptions, elle est la meilleure équipe de la compétition quand il s'agit de chiper des ballons.

L'Asvel a quant à elle équilibré son bilan, avec trois victoires et trois défaites, comme le septième, le Partizan Belgrade. Un cap souvent suffisant pour accrocher les play-offs. Même si, à 28 journées du terme, le chemin est encore long.

L'ASVEL renverse Bologne

En Emilie-Romagne, vendredi, l'affaire était bien mal engagée à la mi-match (50-36). Jusqu'au troisième quart-temps, remporté 27-14 et illuminé par David Lighty. Le vétéran américain de 34 ans a signé huit points et deux passes dans ces dix minutes décisives (16 points, 4 passes et 3 interceptions au total) pour permettre aux hommes de T.J. Parker de revenir à une longueur (64-63) avant l'ultime quart-temps.

Le momentum renversé, la bande de Nando De Colo a puni le Virtus Bologne, dirigé par le maestro Sergio Scariolo, sélectionneur de l'Espagne championne d'Europe le 18 septembre.

Avec ses internationaux français Isaïa Cordinier (5 points vendredi) et Mouhammadou Jaiteh (8 points), le club transalpin a remporté l'Eurocoupe, la deuxième Coupe d'Europe, l'an passé.

EuroLeague Encore un exploit XXL : Monaco surprend l'Olympiakos au Pirée 27/10/2022 À 18:59