Monaco ne finit plus de surprendre en Euroligue. Ce jeudi soir, l'équipe de la Principauté a fait tomber l'Olympiakos (81-76) au Pirée, pour le compte de la 5e journée. Pour son retour sur le parquet du palais de la Paix et de l'Amitié cinq mois après son élimination lors du 5e et dernier match des quarts de finale, la bande de Mike James (20 points) a fait passer un message avec ce quatrième succès de la saison dans la compétition européenne.

Il porte le signature de la recrue Elie Okobo. L'international français, auteur de 23 points, a scellé la rencontre d'un tir derrière la ligne en step back, sa spécialité (80-68). Menée à la mi-temps (37-33), la Roca Team a inversé la vapeur dans le troisième quart-temps en infligeant un 20-10 aux Grecs. Une semaine après la victoire sur le parquet du Panathinaïkos (83-80), Athènes sourit encore aux hommes de Sasa Obradovic, qui confirment leur statut de prétendant au Final 4.

