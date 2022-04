Joueuse la plus en vue de la finale, la Franco-Américaine Gabby Williams a permis à Sopron de s'installer au sommet de l'Europe, en décrochant dimanche la première Euroligue de l'histoire du club hongrois grâce à un succès au bout du suspense 60 à 55 contre le Fenerbahçe. L'exclusion des clubs russes, notamment les triples tenantes du titre d'Ekaterinbourg (2019, 2019, 2021) à la suite de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe le 24 février, a eu pour conséquence de rebattre totalement les cartes pour cette saison en Euroligue.

Et finalement, c'est Sopron, battu en finale par Ekaterinbourg en 2018, qui a le mieux tiré son épingle du jeu. Pourtant, le Fenerbahçe avait obtenu l'organisation du Final 4 dans l'Ülker Arena, et le soutien des 10.000 supporters en fin de rencontre a bien failli peser lourd dans la balance.

"Après notre qualification, on m'avait demandé qui je préférais jouer en finale, et j'avais dit le 'Fener', parce que je voulais jouer dans cette atmosphère. C'est ce que l'on veut en tant que joueuse. On n'a pas laissé l'occasion au public de s'enflammer aujourd'hui", a souligné Gabby Williams, en conférence de presse. Collectivement, les joueuses de Sopron ont su garder leur calme, dans une ambiance qui s'est un peu échauffée en faveur du Fenerbahçe dans le money-time, pour inscrire leurs paniers.

Effort collectif

"C'est assez incroyable, mais ça fait tellement de bien de le faire dans un effort collectif. Tout le monde a contribué à cette victoire et on n'a vraiment rien lâché!", s'est réjouie Gabby Williams, logiquement désignée MVP du match. Sopron a profité d'une entame de match totalement ratée par les Stambouliotes, qui n'ont pas inscrit le moindre panier dans les sept premières minutes et demie de la finale et ont été menées 12-0.

A l'inverse, Williams, avec ses interceptions (quatre au total), et ses rebonds (trois dans le premier quart-temps sur un total de quatre) a parfaitement lancé ses coéquipières, alors que la Serbe Jelena Brooks (née Milovanovic), s'est montrée moins à son aise. Revenu à trois points (58-55) à deux minutes de la fin sur un tir primé de l'Allemande Satou Sabally, le Fenerbahçe n'est jamais parvenu à égaliser dans une rencontre extrêmement défensive.

Et c'est finalement Gabby Williams, dont les deux pertes de balle dans les derniers instants du match auraient pu coûter cher, qui a tué tout suspense à trois secondes de la fin (60-55), avec son seizième point de la rencontre sur un lancer franc. Après un dernier tir désespéré d'Alina Iagupova pour le "Fener", l'internationale française de 25 ans vice-championne d'Europe avec les Bleues fin juin 2021 et médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo dans la foulée, a pu s'écrouler au centre du parquet, rejointe assez rapidement par le reste de ses coéquipières.

