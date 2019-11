Gang des trois, Popovich, les Bleus, Aulas : Les confessions de Tony Parker

1991, la révélation : il fera du basket

Né en 1982, Tony Parker vit ses premières émotions sportives par procuration lors de la Coupe du monde de football 1990 et surtout avec la découverte de la NBA, un an plus tard. Elle va sceller son destin.

"J'avais adoré la Coupe du monde 1990 à la télé, Toto Schillaci avec l'Italie. Je ne sais pas pourquoi ce joueur m'a marqué à ce point. Et puis je découvre les Finales NBA ! Michael Jordan, Magic Johnson… Mon père joue au basket, donc j'y ai toujours joué plus ou moins. Mais à partir du moment où je vois les finales 1991 Bulls-Lakers à la télé, ça change tout. Je décide aussitôt de m'inscrire au basket. Derrière, c'est les JO à Barcelone, la Dream Team qui explose en France et là, c'est parti."

Le gang des trois

A 15 ans, Tony Parker intègre l'INSEP. Là-bas, Parker s'affirme comme une terreur en N1 sur le terrain et rencontre deux comparses qui vont devenir deux amis pour la vie : Boris Diaw et Ronny Turiaf, qu'il découvre lors de sa 2e année à l'INSEP.

"Boris et Ronny, je ne les connais pas mais le feeling passe tout de suite. (…) Boris est différent, super curieux, il s'intéresse à tout. Ronny, on le prend un peu sous notre aile. Il a un an de moins que nous et il a vraiment le mal du pays, la Martinique. On était "le gang des trois", tout le temps ensemble. L'amitié, ça se fait naturellement. On est complémentaires tous les trois. (…) Il y a de l'amour de part et d'autre et ça nous a beaucoup aidés. C'est une amitié à vie. On peut ne pas se parler pendant deux, trois mois, mais dès qu'on va se téléphoner, c'est comme si on s'était parlé la veille."

Tony Parker, Boris Diaw et Ronny Turiaf.Getty Images

A Paris, derrière Sciarra

A 17 ans, Tony Parker signe à Paris. Mais, bloqué derrière Laurent Sciarra au poste de meneur, il joue très peu durant sa première saison. Mais auprès de Sciarra, le jeune Parker apprend. Beaucoup.

"Laurent Sciarra a fait une grosse saison cette année-là ! Il jouait du beau basket et j'ai appris en le regardant. J'ai pris certains trucs de son jeu. Bon, après, il gueulait parfois, mais ça, c'était Laurent ! C'est quelqu'un de très humain pour qui j'ai beaucoup de respect. Il m'a aidé à me forger sur cette première année, il a nourri mon cerveau pour être fort mentalement. (…) Les gens ont essayé de nous monter l'un contre l'autre, surtout en 2001, quand on était à l'Euro ensemble. Mais Laurent a été exemplaire avec moi."

Juin 2001 : La draft

Avant la draft NBA à laquelle il se présente, Tony Parker enchaine les "workouts" avec les franchises. Après un premier contact difficile avec Gregg Popovich, il finit par convaincre le coach des Spurs. La franchise texane souhaite drafter TP, mais avec le 28e choix, ne se fait guère d'illusions. Et pourtant...

"Cette draft aura été une drôle d'histoire. Le soir de la cérémonie, j'étais dans les tribunes, avec mon père et mon agent. Avant l'annonce du 21e choix, Crissie, une dame qui travaillait pour la NBA, vient me voir en me tendant la casquette des Celtics ! Elle me dit : 'Tony, Boston va te prendre, commence à descendre'. Je commence donc à descendre avec la casquette des Celtics et à 2'45" de l'annonce, elle me dit : 'Ah ! Tony, excuse-moi, Boston a changé d'avis, tu peux remonter !' Ce que j'ai su après, c'est que le coach et le GM de Boston me voulaient, mais le propriétaire des Celtics a pris peur : 'Pas de meneur européen, c'est trop risqué !' Je suis donc retourné m'asseoir et les Spurs ont réussi à m'avoir en 28e position !"

Titulaire à 19 ans

Malgré son jeune âge, Parker devient titulaire dès sa première année en NBA. Quelques semaines après le début de la saison 2001-2002, Popovich décide de l'installer dans le 5, au détriment d'Antonio Daniels, le meilleur ami de Tim Duncan (qui attendra le printemps suivant pour lui adresser la parole). Le coach lui annonce la nouvelle dans l'avion, en allant à Orlando.

Popovich : "Je n'ai pas envie de perdre du temps. Antonio Daniels n'est pas un meneur. Toi, tu vas être notre meneur dans le futur, autant commencer maintenant, ça ne sert à rien de perdre du temps. Je me fous de l'âge que tu as, je vais te coacher comme un mec de 30 ans. Tu vas te faire crier dessus, tu vas te faire insulter, mais on va te faire grandir plus vite que la normale. Tu es prêt à ça ? Tu es prêt à prendre toutes les critiques, la pression d'être le meneur titulaire d'une équipe qui veut jouer le titre ?"

Sa relation avec Popovich

Gregg Popovich a profondément marqué la carrière de Tony Parker. Entraîneur d'une exigence folle, généreux en critiques voire en insultes et avares en compliments, il a beaucoup apporté à TP, même si tout n'a pas toujours été simple pour lui...

"Lors de ma saison de rookie, j'avais parfois les larmes aux yeux sous la douche après l'entraînement. Je me disais : 'je ne vais jamais le satisfaire ce coach-là, il ne sera jamais content' (…) Avec Tim Duncan et Manu Ginobili, il a été rude aussi, mais pas à ce degré-là. Avec moi, ça frôlait l'abus parfois.

Une fois, on était en vidéo, il me gueulait dessus et il insistait pour que je réponde. En fait, il attendait l'affrontement. Et moi, je ne répondais pas, je le regardais. Et là, il me dégage de la vidéo :' sors de la pièce !' Tim se lève et prend ma défense : 'c'est bon maintenant, Pop, ça va trop loin !' Pop fait alors sortir tout le monde pour qu'on discute, Tim, Manu et moi. Il nous explique : 'On ne peut pas laisser passer cette opportunité de gagner. C'est plus fort que moi, Tony, il faut que tu sois prêt, c'est pour ça que je suis dur avec toi'".

Tony Parker et Gregg PopovichGetty Images

2007 : MVP des Finals

Le Français décroche son premier titre NBA avec les Spurs en 2003 puis un autre en 2005. En 2007, San Antonio est à nouveau sacré, à l'issue d'une finale à sens unique contre le Cleveland de LeBron James. Sacré MVP des Finals, il est au sommet.

"Thierry Henry était venu de Barcelone, il avait fait le déplacement pour ça, il avait même amené ma mère en avion privé, en mode taxi ! Le soir, alors que l'on est en train de fêter le titre, je me dis : 'je suis All-Star, champion NBA, MVP des Finals.' On était champions pour la troisième fois en cinq ans mais je voulais que l'on aille encore plus haut et que l'on continue à marquer l'histoire. Tout le monde attendait la consécration de LeBron James sur cette finale. Moi, je n'y pensais même pas. Déjà, je suis pro-Jordan. Pour moi, c'est lui le numéro un, donc je m'en foutais pas mal."

2013 : La défaite contre Miami en finale

"La défaite la plus terrible de ma carrière", dit-il. Lors des Finals 2013, San Antonio mène 3 victoires à 2 et compte cinq points d'avance sur Miami à 28 secondes de la fin du match 6. Puis tout échappe aux Spurs. C'est le tir de Ray Allen pour arracher la prolongation, la défaite dans ce match 6 et la catastrophe devenue inévitable.

"Dans ma tête, on va être champions NBA, c'est bon, je serai même peut-être MVP de la finale pour la deuxième fois ! Tu imagines déjà la scène. Je vois qu'ils installent le cordon, je vois le trophée du coin de l'œil. Et puis, d'un coup, le truc t'échappe, comme ça. Kawhi Leonard manque un lancer, Manu aussi. On n'arrive pas à avoir les rebonds. Chris Bosh, lui, prend le rebond offensif sur le tir manqué de LeBron James, puis il passe la balle à Ray Allen, qui met ce tir à trois points pour égaliser, alors que moi je cours comme un dingue vers lui, en essayant de ne pas trop le coller non plus, pour ne pas risquer la faute. Il met un tir de ouf, quand même.

2013, le coup de gueule et la consécration

Tony Parker revient aussi longuement sur son aventure en équipe de France. En 2013, les Bleus glanent enfin un titre majeur lors de l'Euro. Tout bascule lors de la demi-finale contre l'Espagne, avec son fameux coup de gueule dans le vestiaire à la mi-temps, alors que l'équipe de France est largement menée.

"Tout est sorti d'un seul coup. Dans le couloir qui nous ramène au vestiaire, je sais que je vais prendre la parole. Dès que je rentre, je commence à gueuler. Les coaches étaient en train de préparer leur truc, mais j'étais lancé. J'ai juste parlé avec le cœur, j'étais plein de rage et d'émotion, en me disant que si l'on ne gagnait pas maintenant, on ne gagnerait jamais. Tous les étés, on se casse le cul pour essayer de faire quelque chose, on ne va pas tout gâcher parce qu'on a peur. Après, qu'on gagne ou qu'on perde, c'est le sport. Si l'adversaire est plus fort, on lui serre la main et voilà. Mais dans cette demie, c'était loin d'être le cas."

Tony Parker lors de l'Euro 2013.Getty Images

Aulas, la machine de guerre

Devenu actionnaire majoritaire de l'ASVEL en 2014, Parker a depuis opéré un rapprochement avec Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais. Dans son livre, l'ancien meneur de jeu ne tarit pas d'éloges sur le dirigeant rhodanien.

"On a trente ans d'écart. On ne sait jamais si ça va matcher. Il y a des gens de mon âge avec qui ça ne passe pas du tout. C'est une question de feeling. J'ai toujours apprécié les gens qui réussissent. Ça inspire."

"Jean-Michel est le meilleur président, tous sports confondus des trente dernières années, et de loin. L'OL, c'est une machine de guerre, cotée en bourse, qui a fait 300 millions de chiffre d'affaires l'an dernier. On a tout à apprendre d'eux."

Tony Parker et Jean-Michel Aulas.Getty Images

Tony Parker – Au-delà de tous mes rêves (Ecrit en collaboration avec David Loriot)

Editions Solar – 19,90 euros