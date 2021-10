Jean-Aimé Toupane est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de basket féminine. Sa nomination a été officialisée ce mercredi dans un communiqué publié sur le site de l'instance. Le père d'Axel (joueur des Milwaukee Bucks) s'occupait du Centre fédéral de l'INSEP depuis 2014. Toupane, 63 ans et ancien basketteur professionnel, succède à Valérie Garnier, qui avait mené les Bleus à la médaille de bronze aux derniers JO de Tokyo, ainsi qu'à quatre médailles d'argent européennes lors de ses huit années sur le banc des Bleues (2013-2021).

Un profil différent

Toupane sera assisté de Cathy Melain (47 ans), ancienne joueuse de haut niveau et capitaine de l'équipe de France. "Nous sommes convaincus qu'il pourra conduire les Bleues au plus haut-niveau, à la hauteur des ambitions qui sont les nôtres, à trois ans des Jeux Olympiques à Paris", souligne Jean-Pierre Siutat, dans un communiqué. "Depuis la fin des J.O. de Tokyo, nous avons énormément travaillé pour identifier nos besoins, élaborer nos objectifs et imaginer le profil du staff qui conduira l’Équipe de France féminine jusqu’aux J.O. de Paris 2024", a expliqué de son côté Alain Contensoux, Directeur Technique National.

"Notre souhait était de trouver un profil différent et celui de Jean-Aimé Toupane nous a semblé correspondre à cette attente pour atteindre nos objectifs de performance et franchir un cap au plus haut-niveau international. Avec l’accompagnement de Cathy Melain, joueuse emblématique de l’Équipe de France féminine, qui a réussi sa reconversion en tant qu’entraîneur, nous pensons répondre parfaitement aux challenges que nous nous sommes fixés", a-t-il conclu.

(Avec AFP)

