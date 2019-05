Nanterre a réalisé un véritable festival offensif vendredi dans son palais des sports de Maurice-Thorez, en écrasant Pau-Orthez (101-65) pour le match 1 des quarts de finale de Jeep Elite. Un résultat qui permet aux Nanterriens de se rapprocher ainsi un peu plus des demi-finales du championnat.

La performance collective francilienne a été très impressionnante, avec pas moins de sept joueurs au-delà des dix points - Julian Gamble et Demetrius Treadwell (10), Lahaou Konate (11), Hugo Invernizzi et Nick Johnson (12), Haukur Palsson (15) et Adas Juskevicius (20).

"On a travaillé très dur toute la semaine. On savait qu'il fallait mettre beaucoup d'énergie et de concentration et on a bien contrôlé le match", s'est réjoui le Lituanien Juskevicius, auteur d'un sans faute à 2 points, au micro de RMC Sport.

Les joueurs de Pascal Donnadieu pourront valider leur ticket pour le dernier carré des playoffs dès dimanche soir (18h30) au Palais des sports de Pau. En cas de défaite, un troisième match décisif aura lieu mardi (20h45) à nouveau à Maurice-Thorez.