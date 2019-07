Dee Bost est de retour à Monaco. Le meneur de 29 ans, notamment courtisé par l'Asvel, a signé un contrat de deux ans avec la Roca Team mercredi. Avide de challenges après avoir été finaliste en Jeep Elite la saison dernière, le leader monégasque a confié pour le site du club son bien-être et la satisfaction de son rôle sous Obradovic ainsi que son désir de s'inscrire sur la durée avec le club monégasque.

"La principale raison pour moi est de me sentir bien, heureux, a-t-il ainsi déclaré. Pouvoir être un leader, un joueur clé de l'équipe, l'un des joueurs qui comptent en France, c'est ce que je recherche", a-t-il admis. J’ai de grosses ambitions pour la saison prochaine. Il y a beaucoup de choses que je veux accomplir avec la Roca Team, que ce soit en championnat ou en EuroCup. Pour moi la question est plus d’être heureux et de pouvoir jouer de la façon que j’aime".