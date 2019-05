Monaco est bien parti pour se qualifier pour les demi-finales en Jeep Elite. Ce vendredi, les Monégasques ont largement battu les Limougeauds (93-73) lors du match 1 des quarts de finale.

Dans leur salle de Gaston-Médecin, les joueurs de Sasa Obradovic ont confirmé qu'ils étaient clairement l'équipe la plus en forme depuis le début de la phase retour du Championnat. Avec une seule défaite, d'un seul point contre Villeurbanne, la Roca Team a réalisé une incroyable remontée au classement pour prendre la deuxième place et s'offrir l'avantage du terrain pour les quarts et les demies. Vendredi soir, cinq joueurs de la Principauté --Yakuba Ouattara (13), Gerald Robinson (15), Elmedin Kikanovic (14), Dee Bost (17), et Eric Buckner (12)-- ont passé la barre des dix points.

Les joueurs de Sasa Obradovic pourront valider leur ticket pour les demi-finales des playoffs dès dimanche soir (18h30) à Beaublanc, dans la salle du CSP Limoges. En cas de défaite, un troisième match décisif aura lieu mardi (20h45) en Principauté.