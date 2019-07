L'ancien capitaine du CSP Limoges, Brian Conklin, fait son retour en Haute-Vienne. A 29 ans, le joueur polyvalent formé à l'Université du Missouri, évoluait la saison dernière au sein des Illawara Hawks en Australie après un premier passage à Limoges (8,6 pts, 4,7 rbds), sa deuxième expérience en France après une saison à Nanterre.

"Nous sommes très contents du retour de Brian Conklin et de ce qu'il peut apporter à l'équipe : de la dureté, du caractère, en plus de ses talents de basketteur, a commenté le directeur sportif Crawford Palmer. Il a apprécié son passage à Limoges en 2017-2018 et le CSP aussi. Il nous donne une certaine assurance à l'intérieur où son énergie, son exigence permanente et sa connaissance du jeu créent beaucoup d'opportunités pour lui-même et ses coéquipiers. Brian rentre parfaitement dans le style d'équipe que nous voulons construire", a-t-il poursuivi.

Diagne signe aussi

Par ailleurs, le CSP a engagé le pivot Sénégalais Atoumane Diagne (20 ans, 2,15 m), prêté par Barcelone où il a été formé.

Joueur au profil atypique, avec une grande envergure et de la mobilité, Diagne a côtoyé en Catalogne le nouvel entraîneur Alfred Julbe. A Limoges, il sera complémentaire de Jerry Boutsiele.