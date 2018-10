Jeep Elite : Villeurbanne recrute Eric Buckner pour deux mois

Villeurbanne (Elite), coleader du Championnat de France de basket-ball, a annoncé lundi avoir recruté le pivot américain Eric Buckner pour une pige de deux mois afin de pallier les indisponibilités d'Alpha Kaba et Livio Jean-Charles.

Sorti non drafté de l'Université de Georgia State (NCAA) en 2012, Eric Buckner (28 ans, 2,08 m) a fait l'essentiel de sa carrière européenne en Turquie, où il a évolué successivement à Usak (2012/13 et 2014/15), Istanbul Buyuksehir (2013/14), Ankara (2015/16) et Buyukçekmece, club avec lequel il a tourné la saison dernière à 13,3 points et 5,3 rebonds de moyenne.

Passé également par la Grèce, à l'Aris Salonique (2016/17), Eric Buckner devrait effectuer ses débuts avec l'Asvel samedi lors de la réception de Fos-sur-Mer, afin de renforcer un secteur intérieur affaibli par les absences sur blessure de Kaba (coude) et Jean-Charles (genou).