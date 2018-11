Le Mans et Nanterre rejoignent le groupe des poursuivants

Le Mans et Nanterre ont rejoint le groupe des poursuivants à deux victoires du leader Villeurbanne en s'imposant dimanche contre Monaco (76-64) et Châlons-Reims (73-67) lors de la 11e journée du Championnat de France de basket. Strasbourg, Levallois et Dijon sont les trois autres membres du quintette.

Nanterre est l'une des équipes en forme de l'automne. Sa victoire sur Châlons-Reims, dans un match en retard de la 3e journée, était sa cinquième en six sorties. Le club banlieusard était déjà allé s'imposer au Rhénus contre la SIG vendredi. Dimanche, il a été porté par une nouvelle grosse performance de Lahaou Konaté (17 points, 10 rebonds). Les Manceaux se sont bien relancés après une mauvaise série de quatre défaites en cinq matches. Les champions en titre se sont appuyés sur leurs joueurs français, Petr Cornélie (16 points) et Valentin Bigote (13 points) à l'intérieur, et le meneur Antoine Dito (11 points). Monaco, seulement 12e avec 5 victoires et 6 défaites, va devoir accélérer pour participer à la Leaders Cup, le tournoi de mi-saison réunissant les huit meilleures équipes de la phase aller, dont il est triple tenant du titre.