Dans un sursaut d'orgueil, les Monégasques ont finalement décidé de ne pas laisser la victoire trop facile à l'ASVEL lors de la finale de la Jeep Elite. En remportant samedi soir le quatrième match (89-81), Monaco s'est offert le droit d'y croire jusqu'au bout, alors que Villeurbanne avait pris les devants lors des deux premiers matches. Mais encore deux matches plus tard les deux équipes sont désormais à égalité (2-2) et se départageront mardi pour le cinquième et ultime match.