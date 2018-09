Pro A : L'Asvel lance sa quête de titre avec une victoire à Monaco

Un shoot hallucinant à trois points d'AJ Slaughter au buzzer a libéré les hommes de Zvezdan Mitrovic, qui a vécu de manière particulière cette entame de championnat. Passé cet été du banc monégasque à celui de l'Asvel après avoir échoué à être sacré champion malgré trois années de suite terminées en tête de la saison régulière, le coach monténégrin, a en effet lancé idéalement, pour son retour sur le Rocher, la quête de titre qu'ambitionne Villeurbanne, un an avant son entrée programmée en Euroligue.

La Roca Team comme le club dirigé par Tony Parker peuvent tirer un premier bilan à l'orée d'une longue saison: ils sont encore bien loin du compte.

Grossières erreurs de combinaisons, fautes évitables, très mauvaise adresse et même quelques "air balls": l'affrontement, qui pourrait être dans quelques mois la finale du championnat de France au vu des ambitions des deux équipes, a déçu, et le faible nombre de points n'en est que le témoin le plus visible.

Si les automatismes offensifs ne sont pas au point, quelques individualités ont toutefois offert de belles promesses de part et d'autre: Elmedin Kikanovic a confirmé son excellente saison dernière avec un carton à 25 points côté monégasque, tandis que pour l'Asvel, les recrues Miro Bilan (15 pts, 8 rebonds) et Mantas Kalnietis (8 pts, 4 rbds, 5 passes) ont brillé dans leur nouveau maillot noir.