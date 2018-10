Pro A : Limoges engage l'intérieur français Inglis

Inglis, 23 ans (2,06 m), originaire de Guyane et formé à l'INSEP, a été drafté en 2014 par les Bucks de Milwaukee au sortir d'une seule saison en Pro A, à Roanne. Sa première année en NBA, marquée par les blessures, est blanche. Lors de sa deuxième, après avoir fréquenté la D-League, il a participé à 20 matches des Bucks, dont un plus marquant, contre Memphis, où il a compilé 10 points, 5 rebonds, 2 passes décisives et 3 contres.

De retour en Europe en 2017, d'abord à Orlandina en Italie, Inglis s'est engagé au bout de deux mois avec la SIG, tournant en moyenne à 6,1 pts et 2,7 rebonds en 16,8 minutes par match, et remportant la Coupe de France en avril dernier.

"Nous cherchions un poste 4 avec des qualités athlétiques et une vraie présence physique. Un poste 4 capable de défendre sur plusieurs postes et Damien Inglis rentre parfaitement dans ce profil", a expliqué son entraîneur Kyle Milling pour justifier ce recrutement.

Cette arrivée intervient quelques jours après l'affaire Samardo Samuels: l'intérieur jamaïcain du CSP est suspendu par son club (sans précision sur la durée) pour avoir insulté son entraîneur samedi dernier lors de la défaite de Limoges au Portel.