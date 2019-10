L'invincibilité monégasque tient toujours. Monaco a remporté sa troisième victoire d'affilée contre le promu Roanne (71-65) samedi en Principauté. La Roca Team, vice-championne les deux dernières saisons, rejoint en tête Dijon et Bourg-en-Bresse, qui ont aussi gagné leur trois premières rencontres. Le trio pourrait devenir quintet si Villeurbanne et Boulogne-Levallois venaient à s'imposer sur leur parquet dimanche, contre Cholet et Limoges.

Les Français Yakuba Ouattara et Paul Lacombe ont été les deux meilleurs marqueurs de Monaco, avec respectivement 16 et 14 points. Dans le match entre les champions 2018 et 2017, Le Mans a obtenu sa première victoire de la saison face à Chalon-sur-Saône (88-80). L'Américain DJ Stephens a été le meilleur scoreur du MSB avec 17 points. L'autre promu, Orléans, a aussi gagné pour la première fois, contre Pau-Orthez (88-87) grâce à deux lancers francs de l'Américain Brandon Jefferson (28 points) à quatre secondes de la fin.