JEEP ELITE - Arrivé à l'ASVEL en 2017, David Lighty a prolongé son contrat avec le club rhodanien de deux années supplémentaires. Tony Parker, le président, espère que l'ailier de 32 ans y "terminera sa carrière de la plus belle des manières".

L'Américain David Lighty a prolongé pour deux ans son contrat avec l'ASVEL Lyon-Villeurbanne, a annoncé jeudi le club rhodanien. L'ailier de 32 ans, arrivé à l'ASVEL en 2017 en provenance de Sassari (Italie), était sous contrat jusqu'en 2022 et il est donc désormais lié jusqu'en 2024.

Jeep Elite Villeurbanne chipe Norris Cole à Monaco HIER À 13:21

Lors de la saison passée, interrompue avec la pandémie, il avait joué environ 22 minutes par match et marqué en moyenne 8,8 points par match en Jeep Elite et 9,8 en Euroligue. Dans un communiqué, le président de l'ASVEL Tony Parker a déclaré "être très heureux que David ait accepté cette proposition et nous ferons en sorte qu'il termine sa carrière chez nous de la plus belle des manières".

Jeep Elite Yabusele prolonge d'un an avec Villeurbanne 01/06/2020 À 09:18