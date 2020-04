Mary, 40 ans, avait succédé en décembre à l'Espagnol Alfred Julbe, dont il était l'adjoint, remercié pour mauvais résultats. "Il a remis l'équipe sur les rails dans un moment difficile et il a mérité de continuer à instaurer sa philosophie de jeu et ses méthodes de travail avec un groupe qui, à cause de la situation sanitaire actuelle, n'a pas pu aller au bout de son potentiel", explique le directeur sportif Crawford Palmer.

"L'équipe a bien réagi à son management en impliquant chacun, joueurs et staff. Il s'est très bien préparé pour devenir entraîneur en chef et les résultats ont suivi", poursuit Palmer. "Je sais ce que représente le Limoges CSP en tant que passionné de basket, a indiqué de son côté Mary. J'ai beaucoup de détermination à poursuivre ce que nous avons entrepris pendant cette saison. Nous avons de l'ambition pour le club que ce soit en France ou en Europe."

A la tête du CSP, Mary affiche un bilan de 7 victoires pour 5 défaites en Jeep Élite, ce qui avait permis au club limousin d'intégrer le Top 8 avant la coupure liée à la crise du coronavirus.